31 октября украинцы будут отмечать День Всех Святых.

Самый страшный праздник в году начали отмечать давно, еще в дохристианские времена. Причем, делали это не только славяне - языческие традиции соблюдались по всему миру. Люди до сих пор чтят их - своими руками вырезают из тыквы светильник Джека, выбирают костюмы и грим к празднику. Сегодня УНИАН поделится несколькими вариантами макияжа, который может сделать каждая девушка.

Ранее мы рассказывали, как вырезать тыкву на Хэллоуин.

Как лучше накраситься на Хэллоуин - советы визажиста

Визажист-гример Марина Бурлачук говорит:

Украинцы очень любят Хэллоуин. За последние годы этот праздник стал очень популярным и активно отмечается в нашем обществе. Этот день - своеобразная возможность создать на себе яркий образ, почувствовать себя определенным героем: то ли сказочным, то ли художественным, из какого-то любимого фильма. И здесь уже мы - гримеры, визажисты, костюмеры - можем предложить очень большое многообразие вариантов этих образов.

Марина утверждает, что образ на Хэллоуин может заключаться просто в выборе эффектного костюма, который уже будет давать намек на то, что это за герой. Или может быть сделан акцент только на лицо, на грим.

Грим можно разделить на две части:

художественный грим - тот или иной образ создается с помощью специальных красок;

пластический грим - специальные накладки, которые крепятся на лицо с помощью клея. Это могут быть маски на все лицо или отдельные детали, которые создают объемный, красивый (в случае с Хэллоуином - страшный) эффект на лице.

Если говорить о женщинах, то есть очень большое многообразие образов и вариантов для грима. Из самого простого: можно сделать яркий макияж с большим количеством растушевки. Например, яркий смоки-айс с красными губами и несколькими "капельками крови" - это уже создаст намек на какой-то образ (например, ведьмы). Или это может быть любой яркий макияж плюс - художественный порез на лице или шее, или, возможно, синяк (зависит от пожеланий того или иного человека) - визажисты, гримеры могут с легкостью это сделать.

Если говорить о мужских образах, то в этом случае круг возможностей сужается. Обычно мужчины красятся редко. На Хэллоуин, как правило, они выбирают образ Джокера, образ страшного клоуна из фильма-ужасов Стивена Кинга или же образ bad-boy. Также мы можем предложить создать образ такого себе плохого парня - всего в синяках, крови, царапинах и т.п.

Тем, кто будет делать макияж самостоятельно, Марина советует:

Если вы хотите создать страшный образ в домашних условиях и у вас нет возможности обратиться к профессиональному мастеру, то все зависит от вашей фантазии и того, что у вас есть под рукой. Нарисовать тот же синяк или сымитировать капельку крови, порез можно с помощью детских красок: акварели или гуаши. Если мы говорим об объемных элементах на лице и теле, например, рану, ожог или порез, то необходимо взять клей-ПВА, намазать им ту часть тела, которую стремимся оформить и сразу на клей хаотично крепить рваными частицами обычную столовую бумажную салфетку, которую сверху тоже можно еще помазать кле Когда это место высохнет, берем детские краски и разрисовываем его необходимыми цветами - обычно это красный, синий - и создаем таким образом рану. Все очень просто и легко.

Визажист говорит, что последнее время, чтобы завершить образ и сделать отличный акцент, используют цветные линзы. Они выглядят очень красиво и эффектно. Поэтому, если вы готовитесь к празднику заранее, их сейчас можно заказать даже в Интернете.

Макияж на Хэллоуин 2021 - идеи ярких образов

Кровавая невеста

Согласно преданию, когда-то на Земле жила девушка по имени Мэри. Во время подготовки к свадьбе со своим любимым человеком, Мэри узнала, что у него есть другая. Девушка не поверила, но позже сплетни подтвердились - жених не пришел к алтарю.

Позже, ослепленная яростью, Мэри взяла топор и ночью убила парня и его возлюбленную, а затем погибла сама. Считается, что дух кровавой невесты до сих пор бродит по кладбищам, именно поэтому не рекомендуется находиться там ночью.

Сказочный единорог

Мифическое создание, которое олицетворяет целомудрие, красоту и наивность. Как правило, образ единорога используют те, кто хочет подчеркнуть чистоту своих намерений и благочестивую духовную жизнь.

В средневековых легендах единороги выполняли не менее важную роль - на них ездили волшебники и волшебницы, а обычный человек увидеть животное не мог. Более того, единорог убивал каждого, кто к нему приближался. Укротить его могла только девственница.

Леди-вампир

Образ вампира популяризировали историями о графе Дракуле, а после - множеством кинофильмов. Тем не менее, какой бы романтичной не казалась история вампиров в "Сумерках", в мифологии эти существа описываются иначе.

Считается, что вампиры - это сущности низшего порядка, которыми становятся "нечистые покойники" (самоубийцы, преступники, умершие преждевременно). Основная отличительная черта вампира - он ведет ночной образ жизни и высасывает из человека не только кровь, но и жизненные силы.

Джокер

Один из главных героев комиксов про Бэтмена, который никого не оставляет равнодушным. Историю Джокера в кинематографе воплотили несколько раз и всегда герой получается отличным от канона.

Интеллект Джокера - это гениальность, граничащая с безумством, хитрость и непредсказуемость. Его легкое отношение к жизни пугает, он высмеивает всё на своем пути, а затем уничтожает. Джокер - противоречивый персонаж и, если вы отождествляете себя с ним, смело выбирайте соответствующий грим.

Черная вдова

Существует легенда, которая гласит, что давным-давно в Крыму жила женщина, постоянно изводившая своего мужа придирками и скандалами, поэтому он умер раньше срока.

Злоба на всех окружающих буквально "съедала" вдову, поэтому тело ее высохло, зубы превратились в челюсти, а руки стали напоминать паучьи лапы. Она нападала на всякого, кто близко подходил к ее жилищу, от укуса человек погибал в муках. Иногда женщина снова выходила замуж то за тарантула, то за скорпиона, но, насытившись браком и родив детей, она убивала своего избранника. Дети и внуки ее до сих пор живут среди нас и выглядят, как пауки, яд которых смертельно опасен.

Другие идеи макияжа на Хэллоуин вы можете посмотреть на видео.

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Автор: Кристина Кащавцева