Также гимнастка рассказала о волонтерской деятельности Вадима в США.

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая недавно раскритиковала свою куму Ани Лорак, поделилась, чем занимается ее 18-летний сын Вадим в США. А также рассказала о его помощи Украине во время полномасштабного вторжения.

По словам спортсменки, Вадим активно ведет свои соцсети, где показывает все ужасы войны в Украине. Часто он и его младшая сестра Каролина участвуют в митингах. Там они рассказывают об ужасных событиях в Украине, об убийстве мирных людей и уничтожении городов. Кроме того, подростки регулярно собирают гуманитарную помощь для пострадавших от войны украинцев.

Также Подкопаева указала, что, когда Вадим еще учился в школе, он рассказывал одноклассникам о борьбе Украины с Россией.

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"Вадим и Каролина принимали и принимают участие в акциях, связанных с Украиной. Они в первых рядах! Когда по Покровску год назад запустили ракеты, было много погибших, в школе Вадима сделали акцию возле станции метро в Атланте. Вадим там выступал, рассказывал историю девочки, которая выжила. Потом они собирали гуманитарную помощь", - поделилась гимнастка в интервью Oboz.ua.

Также звезда рассказала, что сейчас ее сын готовится к поступлению в американский университет. Подкопаева отметила, что Вадим хорошо учится, у него высокие баллы и он может получить стипендию, и учиться за бюджетные средства. Сейчас юноша еще не определился, какое именно образование хотел бы получить.

Как говорит Подкопаева, во вступительном эссе Вадим написал об Украине, а также раскрыл историю своего усыновления. Гимнастка заявила, что ее сын - это гордость семьи:

Я очень горжусь своим сыном! В этом году Вадим поступал в университет, и надо было написать эссе. Он написал о своем пути, что был усыновлен, из какого он города, страны и что хочет быть похожим на маму в том смысле, что если у человека есть мечта, то надо ее достичь. Он мне говорил, что не хотел использовать мои заслуги, не хвастался, кто его мама. Это было так эмоционально! Мы во многом прислушиваемся к Вадиму, он осведомлен во многих вещах, много читает.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева показала редкие фотографии взрослой дочери.

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