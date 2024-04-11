Гимнастка заявила, что демонстрировать свою личную жизнь в соцсетях во время войны - неэтично.

Олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая призналась, что ее 18-летний сын будет учиться за границей, с начала полномасштабного вторжения исчезла из соцсетей. В ее фотоблоге можно встретить лишь единичные сообщения с детьми. Сейчас свои страницы в соцсетях спортсменка полностью посвятила освещению кровавых событий в Украине.

В интервью OBOZ.UA Подкопаева поделилась, что с 24 февраля 2022 года не может позволить себе публиковать посты о своей личной жизни. По ее словам, это неэтично.

Как пояснила гимнастка, она использует свою публичность и большое количество подписчиков для демонстрации войны, общественной активности и помощи другим. Ее целью является показать мировому сообществу ужасы, происходящие в Украине:

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В то время, когда в Украине продолжается полномасштабная война и ежедневно гибнут люди, происходят постоянные обстрелы жилых кварталов в Харькове и в Одессе, я считаю, что все публичные люди, которые имеют широкую аудиторию, прежде всего обязаны максимально освещать события. Я использую свои социальные сети в первую очередь для того, чтобы принимать активное участие в различных собраниях и предоставлять возможность распространять информацию, что также важно для обороны Украины.

В дополнение, Лилия призналась, что чувствует вину перед украинцами. Как известно, спортсменка проживает в США. Она заявила, что ей обидно из-за того, что не может разделить общее горе с земляками в Украине. Также звезда часто переживает, достаточно ли она помогает во времена войны.

"Когда ты далеко, то, во-первых, испытываешь чувство вины, что ты в полном объеме не можешь почувствовать боль украинцев, а во-вторых, что ты недостаточно много делаешь для того, чтобы эта война закончилась", - рассказала Подкопаева.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева раскритиковала свою куму Ани Лорак, которая получает паспорт РФ.

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