"Как вам этот агрегат?": Леся Никитюк "оседлала" железного коня

Телеведущая оседлала гидроцикл.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фотографию, на которой она сидит на гидроцикле.

На снимках Леся предстала в черном спортивном костюме, который идеально подчеркнул ее фигуру. Наверх звезда накинула кофту с полосатым принтом.

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"А вчера я оседлала гидроцикл. Киев с воды прекрасен!!! И я вам хочу сказать водитель тоже ничего. Девочки, кто катался? Как вам этот агрегат?" - написала Леся.

Фанатам понравилось новое фото телеведущей и они рассказали о своих впечатлениях от катаний на гидроциклах.

"Мы на днях в Эмиратах тоже катались на гидроциклах, очень классно. Адреналина хоть убавляй", "Гоняли на гидроцикле вокруг Бора-Бора. Никогда не забуду", "А дальше коня оседлаете?", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк предложили провести время с незнакомцем за деньги.

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