"Пикантное предложение": Лесе Никитюк предложили провести время с незнакомцем за деньги

Никитюк предложили за свои услуги 100 тысяч долларов.

Известная телеведущая Леся Никитюк опубликовала в инста-сториз видео, в котором рассказала, что незнакомый мужчина предложил ей провести с ним время за 100 тысяч долларов.

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"Я конечно же согласилась и отправила помощницу. Юля, пойдешь?", - сказала Никитюк.

Также телеведущая предположила, что такие предложения начали поступать после того, как все увидели, как она сдает анализ на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк насмешила сеть новым видео.

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