Певица поделилась болезненными воспоминаниями.

Американская поп-дива Леди Гага откровенно рассказала о своем психическом здоровье. Звезда вспомнила момент жизни, когда чувствовала себя хуже всего и нуждалась в профессиональной помощи.

В интервью изданию Rolling Stone певица поделилась, что в самом разгаре карьеры во время съемок фильма "Звезда родилась" она полностью выгорела и ее близкие перестали ее узнавать.

"Однажды моя сестра сказала мне: "Я больше не узнаю свою сестру" - и я отменила тур. Я попала в психиатрическую больницу. Мне нужен был перерыв. Я ничего не могла сделать... Я полностью развалилась. Это было очень страшно. Было время, когда я думала, что не смогу выздороветь... Мне очень повезло, что я жива. Я знаю, что это может звучать драматично, но мы знаем, чем это могло закончиться", - вспомнила Гага.

Видео дня

Артистка отметила, что после того периода жизни уже легче относится к неудачам и хейту. Даже когда ее роль в "Джокере 2" всесторонне критиковали, она просто смеялась в ответ.

"Я не была равнодушной... Это смешно, я почти нервничаю, делясь своей реакцией. Но правда в том, что когда это только началось, я смеялась. Потому что это было просто таки нелепо. Однако, когда прошло некоторое время, было несколько больнее, только потому, что я вложила в это много себя", - подчеркнула она.

Сейчас певица больше заботится о себе, несмотря на очень загруженный график. Недавно Леди Гага отменила свой концерт из-за проблем с голосом.

Вас также могут заинтересовать новости: