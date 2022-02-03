Комики заявили, что все началось в 2015 году с неудачно смонтированной записи российского концерта.

Выступающие в России известные украинские комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко из дуэта "Кролики" пожаловались на травлю в Украине и раскритиковали президента Владимира Зеленского на российском пропагандистском телеканале.

Свое возмущение они высказали в эфире программы "Судьба человека", приуроченной к 35-летию их сценической деятельности.

Юмористы заявили, что все началось в январе 2015 года с неудачно смонтированной записи концерта российских исполнителей "Новогодний парад звезд". На ней показали, как "Кролики" аплодируют во время исполнения песни о санкциях против Украины.

"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля по Украине. Мол, мы снимаемся в программе страны-агрессора. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их", – отметили артисты.

Говоря о Зеленском, Данилец и Моисеенко заявили, что на него повлияли некие "силы":

"Есть какие-то силы, которые на него повлияли и изменили всю ту риторику и все мысли, которые он говорил на выборах. Все изменено на 100 процентов. Хотя всю жизнь он выступал за счастье, за радость и критиковал политиков".

Читайте также"Это позор и днище!": Анатолий Анатолич раскритиковал КВН за политическую пропаганду (видео)Напомним, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в 2019 году попали в базу сайта "Миротворец". Они поддерживали идею проведения телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованного антиукраинским пропагандистским каналом.

Кроме того, с 2014-го года комики посещали оккупированный Россией Крым.

Ранее сообщалось, что "Кролики" выступали в Украине в 2019 году и заявляли, что никогда не были сепаратистами: "Ни одного плохого слова в адрес родной Украины мы не сказали, никакой поддержки сепаратизму мы не оказывали ни словом, ни мыслью".

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