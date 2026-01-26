Звезда 'Сумерек' заявила о желании уехать из США и объяснила причину

Актриса публично рассказала о своей позиции.

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по главной роли в фильме "Сумерки", рассматривает возможность переезда из Соединенных Штатов Америки из-за президента Дональда Трампа.

Звезда в интервью The Times отметила, что сейчас активно развивает свою режиссерскую карьеру и думает работать над будущими фильмами в Европе. Причину такого решения она объяснила так:

"Я не могу свободно работать в Америке. Но я не хочу полностью сдаваться. Я хотела бы снимать фильмы в Европе, а затем запихивать их в горло американскому народу".

Видео дня

Кристен отметила, что идея Трампа ввести тарифы на фильмы, снятые за пределами Соединенных Штатов, плохо отразится на киноиндустрии.

"Реальность полностью разрушается при Трампе. Но мы должны взять страницу из его книги и создать реальность, в которой хотим жить", - добавила Стюарт.

К слову, ее режиссерский дебют - лента "Хронология воды" была снята в Латвии. Куда хочет переехать жить актриса - пока неизвестно.

Напомним, ранее УНИАН писал о звездах, которые после победы Дональда Трампа уехали из Америки.

