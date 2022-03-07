Также она выступила за сотни тысяч беженцев, которые вынужденно покидают свои дома в Украине.

Известная актриса, звезда саги "Сумерки" Кристен Стюарт во время церемонии вручения премии Spirit Awards в Калифорнии выступила в поддержку Украине, на которую 24 февраля напала РФ.

"Премия Spirit Awards символизирует свободу самовыражения, независимость и человечность. Сегодня мы вынуждены встать на сторону народа Украины. Они рискуют своими жизнями, чтобы бороться за эти самые вещи. Мы выступаем за сотни тысяч беженцев, спасающихся от этой войны, как украинцев, так и представителей других национальностей, которым отказывают в убежище", - сказала Стюарт.

Также она публично показала средний палец президенту РФ Владимиру Путину. В этом ее поддержали ведущие церемонии актриса Меган Маллалли и писатель Ник Офферман.

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