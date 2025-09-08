Девочек приехал поздравить также их отцом Мохаммад Захур, с которым певица официально в разводе.

Известная украинская певица показала, как прошло празднование 12-летия ее дочерей.

На днях Арабелла и Мирабелла были именинницами. Артистка устроила масштабный праздник для дочерей в их доме под Киевом. Поздравить девочек приехал отец Мохаммад Захур, а также бабушка, дедушка и друзья. В частности, гости вместе с дочерьми Камалии делали духи, свечи своими руками, а еще развлекались с аниматорами.

"День рождения наших принцесс Мирабеллы и Арабеллы был настоящей сказкой. Сначала девочки создавали собственные духи - настоящие маленькие мастерицы! Затем мы делали свечи - красивые, яркие и очень особенные, как символ тепла нашей семьи. А в завершение пришли аниматоры, и все вместе погрузились в игры в стиле сериала "Игра в кальмара". Это был праздник, наполненный смехом, творчеством и новыми впечатлениями. Спасибо всем, кто подарил нашим дочерям этот день счастья и вдохновения", - отметила исполнительница в своем Instagram и поделилась видео с дня рождения.

Также именинницы получили большие праздничные тортики, которые были украшены фигурками их любимых персонажей из сериала и звезд.

"Арабелла и Мирабелла пробуют свои праздничные тортики. Столько радости, смеха и сладкого счастья. Мои принцессы сияют от любви и искренних эмоций", - подчеркнула Камалия.

Напомним, ранее Камалия выдала замуж сестру-военную и показала редкие кадры со свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: