Известный украинский певец показал "голое" фото на пляже
09:02, 09 июня 2020Звезды
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Артист разместил довольно откровенное селфи.
Фагот обнажился на пляже / фото instagram.com/fahot
Украинский певец, участник известной хип-хоп группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) похвастался пляжным снимком.
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Фото исполнитель разместил на своей странице в Instagram. На нем он позирует полностью обнаженным на пляже. В кадре Фагот лежит на животе и демонстрирует свои ягодицы.
"Вот и лето пришло! А что у вас по карантину?", - подписал певец пикантный снимок.
"Как теперь спать? Как теперь жить?", "Огонь", "Ты что, голенький?", "Булочки", "Секс", - пишут в комментариях под фото.
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