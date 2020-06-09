Известный украинский певец показал "голое" фото на пляже

Артист разместил довольно откровенное селфи.

Украинский певец, участник известной хип-хоп группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) похвастался пляжным снимком.

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Фото исполнитель разместил на своей странице в Instagram. На нем он позирует полностью обнаженным на пляже. В кадре Фагот лежит на животе и демонстрирует свои ягодицы.

"Вот и лето пришло! А что у вас по карантину?", - подписал певец пикантный снимок.

"Как теперь спать? Как теперь жить?", "Огонь", "Ты что, голенький?", "Булочки", "Секс", - пишут в комментариях под фото.

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