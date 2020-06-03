Секс-символ украинской эстрады взбудоражил сеть пикантным фото

В кадре нельзя не оценить отличную форму артиста.

Известный певец, секс-символ украинской поп-музыки Виталий Козловский порадовал своих подписчиц в Instagram пикантным снимком.

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Он опубликовал архивное фото с отдыха, на котором предстал в коротеньких плавках с цветочным принтом и солнцезащитных очках на фоне моря.

В кадре нельзя не оценить отличную форму Козловского: у него мускулистый торс, подкаченные ноги и плоский живот.

"Телом я здесь, но душой я там", - подписал фото артист.

"Красавчик", "Бонд на отдыхе", "Ух, секси", "Да, есть что показать и сверху, и снизу", - пишут в комментариях под снимком.

Виталий Козловский имеет более 50 наград и премий, включая «Песня года» (2005—2010), «Золотая шарманка» (2007—2010), «Шлягер года» (2007 −2010), получил несколько наград «Секс-символ», «Человек года», «Золотой граммофон», «Хрустальный микрофон». Также в 2009 году Виталий получил звание «Заслуженный артист Украины».

Ранее сообщалось, что Виталий Козловский взволновал сеть "голым" фото.

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