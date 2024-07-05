Украинская певица Ирина Билык редко показывает свою личную жизнь в сети. Однако впервые за долгое время она опубликовала фото младшего сына Табриза от брака с российским фотографом Асланом Ахмадовым.
Сейчас мальчику 8 лет. По словам артистки, у него уже появилась первая любовь. О своих чувствах мальчик откровенно рассказал звездный маме. Поэтому Ирина решила вспомнить и своего первого избранника и написала об этом в Instagram.
"Помните свою первую любовь в детстве? Я впервые влюбилась в соседского мальчика по имени Саша, когда мне было всего шесть лет! Кстати, Табриз мне признался, что влюблен в девочку", - отметила Билык и показала сына, которого держит за руку.
Реакция подписчиков
Подписчики сразу начали писать комплименты сыну Билык и желать ему всего наилучшего.
- "Хороший мальчик. Счастья ему и мирного неба!"
- "Какой прекрасный мальчик"
- "Невероятный ребенок. Какой же он красавчик"
- "Пусть ваш сын будет здоровым и счастливым".
Напомним, недавно Ирина Билык призналась, что ее сердце занято и рассказала о муже.