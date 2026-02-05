Победительница 'Танцев со звездами' заговорила о своих зависимостях

Украинская танцовщица и хореограф, участница талант-шоу "Танцуют все!" Илона Гвоздева поделилась с подписчиками списком своих зависимостей.
В посте, который она опубликовала в своем Instagram-блоге, собраны как настоящие зависимости, так и понятные многим привязанности. В частности, Гвоздева призналась, что "зависима" от своей семьи и танцев, а также обожает учиться и выступать в качестве спикера:
"Хочу быть с вами ближе, поэтому раскрываю секреты. Листайте карусель и узнавайте о моих 10 зависимостях. Какая из них о вас?".
Топ-10 зависимостей Илоны Гвоздевой выглядят так:
- Семья.
- Танцы.
- Кофе.
- Обучение.
- Окрошка.
- Пространство WES (авторский проект хореографа).
- Танцевальные проекты.
- Курение.
- Уход за собой.
- Спикерство.
Напомним, танцовщица, хореограф и педагог Илона Гвоздева стала известна благодаря участию в телевизионных талант-шоу. Она приобрела еще большую популярность, когда в 2018 году вместе с шоуменом Игорем Ласточкиным победила в шоу "Танцы со звездами".
В конце прошлого года хореограф заявила, что уже отдала этому проекту все, что могла, поэтому больше не планирует выходить на его паркет.