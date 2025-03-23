Артист признался, что он недоволен выплатами.

Известный украинский певец Иво Бобул высказался о своей пенсии.

71-летний артист подчеркнул, что ему стыдно называть вслух сумму, которую он получает ежемесячно. По его словам, деньги, которые начисляются, не соответствуют многолетнему стажу на сцене.

"Да это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько имею трудового стажа? А сколько начислили выплаты? Даже стыдно озвучивать. А тем временем, какой-то человек, который всю жизнь из одного кабинета в другой носил бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе столько поназначали? А депутаты, которые пришли в Верховную Раду, извините, с голыми з*дницами, миллионерами стали. Еще же пенсию будут получать хорошую", - отметил Иво Бобул в интервью для OBOZ.UA.

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Исполнитель добавил, что его звание народного артиста Украины особо не влияет на размер выплат.

"Сейчас народных артистов больше, чем самих артистов. Это мое мнение, пусть никто не обижается. Поэтому я даже на афишах прошу не писать, что я народный артист. Просто: Иво Бобул", - сказал украинский певец.

Напомним, ранее Иво Бобул признался, что ему предлагали российское гражданство.

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