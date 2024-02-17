Девушка поняла, что та специальность, которую она выбрала, ей не нравится.

20-летняя дочь актрисы Елены Кравец, Мария, училась в престижном Киевском университете имени Тараса Шевченка на специальности "Реклама и связи с общественностью". Однако уже после первого курса девушка бросила обучение.

На YouTube-канале "Дома поговорим" она рассказала, что на официальном посвящении им сказали, что три года будет просто журналистика, а потом с третьего-четвертого курса начнется пиар.

Девушке это не очень понравилось, но тогда ее сдержало то, что она могла найти новых друзей. Однако весь первый курс она проучилась онлайн из-за пандемии коронавируса.

Видео дня

"Виделись с группой два раза. Институт журналистики работает во вторую смену и это немного напрягало. Я поняла, что это было импульсивное решение, когда я туда шла. Меня все раздражало. Упала мотивация учиться вообще. Это просто не мое. Я ушла в поиски. Чтобы понять, точно ли пиар мое, я взяла курс в пиар-агентстве, но немного постажировалась и поняла, что не хочу так работать", - призналась Мария.

Она добавила, что потом взяла SMM-курс, но это ей тоже не понравилось. Сейчас она контролирует подготовку выпусков программы "Дома поговорим", которую ведет вместе со своей звездной мамой.

Кроме того, девушка профессионально занимается танцами.

Напомним, ранее Елена Кравец рассекретила, как нежно ее называет Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: