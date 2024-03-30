Кравец не смогла сдержать эмоций после признания сына.

Телеведущая и актриса Елена Кравец в рамках своего подкаста "Дома поговорим" пообщалась со своим 7-летним сыном Иваном. Мальчик растрогал звездную маму до слез своим признанием.

В ходе беседы он сказал, что родился во время войны и все семь лет жил в стране, на которую беспощадно нападает Россия.

"Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", - сказал маленький Иван.

Видео дня

После этих слов у Кравец появились слезы на глазах. Женщина призналась, что ее очень растрогали слова сына.

"Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал", - сказала Кравец, вытирая слезы.

Кроме того, знаменитость рассказала, что во время очередной российской атаки она с детьми пряталась в коридоре. Тогда Иван сказал ей, чтобы она не разговаривала, а молилась.

Напомним, ранее 20-летняя дочь Елены Кравец призналась, почему бросила университет. Девушка поняла, что та специальность, которую она выбрала, ей не нравится.

Вас также могут заинтересовать новости: