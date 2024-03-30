Елена Кравец с сыном Иваном / Скриншот YouTube

Телеведущая и актриса Елена Кравец в рамках своего подкаста "Дома поговорим" пообщалась со своим 7-летним сыном Иваном. Мальчик растрогал звездную маму до слез своим признанием.

В ходе беседы он сказал, что родился во время войны и все семь лет жил в стране, на которую беспощадно нападает Россия.

"Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", - сказал маленький Иван.

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После этих слов у Кравец появились слезы на глазах. Женщина призналась, что ее очень растрогали слова сына.

Елена Кравец расплакалась / Скриншот YouTube

"Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал", - сказала Кравец, вытирая слезы.

Кроме того, знаменитость рассказала, что во время очередной российской атаки она с детьми пряталась в коридоре. Тогда Иван сказал ей, чтобы она не разговаривала, а молилась.

Напомним, ранее 20-летняя дочь Елены Кравец призналась, почему бросила университет. Девушка поняла, что та специальность, которую она выбрала, ей не нравится.

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