Певец описал, какого партнера он видит рядом с собой.

Известный украинский певец EL Кравчук, который ранее рассказал, из-за чего исчез со сцены на 10 лет, приоткрыл завесу личной жизни. Артист ответил, свободно ли его сердце.

Исполнитель признается, что в его жизни было несколько неудачных романов. Дело в том, что 47-летнего певца предавали и разбивали ему сердце. Сейчас, по словам звезды, он не состоит в романтических отношениях. EL Кравчук в основном сосредоточен на творчестве и собственном развитии.

"Относительно отношений, если речь идет о романтических, то это всегда какая-то энергия, которая приходит и уходит от меня, потому что я весь в творчестве, и наверное, мое периодическое одиночество - это последствия того, что музыка моя настоящая вторая половинка. Пока ни у кого не удалось влюбить меня в себя больше, чем в творчество. Возможно, это кого-то пугает, однако это честно", - поделился знаменитость в интервью для издания Marie Claire.

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Однако EL Кравчук точно знает, какого человека хочет видеть рядом с собой В частности, его вторая половинка должна быть честной, заботливой в отношениях, а также уважать артиста и его творчество. Певец не теряет надежды, что в ближайшее время он встретит настоящую любовь:

Одни из главных качеств в отношениях - это честность и уважение. Без этих двух факторов любовь невозможна, она долго не выдержит. Конечно, я за аккуратность в быту, поддержку, заботу, готовность выслушать, дать совет и принять совет. К сожалению, в жизни не все так просто, как в тексте, и на понимание качеств уходят годы, однако я любил, и уверен, еще буду любить и дальше.

К слову, EL Кравчук получил свою популярность в 2000-х. Это произошло после его участия в песенном конкурсе "Червона рута", где он занял 1 место. Артист участвовал в различных проектах, снимал клипы и играл в кино. Однако впоследствии исполнитель решил взять паузу и не выступал много лет.

Напомним, ранее EL Кравчук рассказал, как едва не погиб под обстрелом.

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