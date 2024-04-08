Певец признался, что россияне виноваты в его творческом перерыве.

Известный украинский певец EL Кравчук поделился, в чем причина его 10-летней музыкальной паузы и, чем занимался все это время. Как известно, артист получил свою популярность в конце 1990-х годов, однако после стремительной карьеры, в 2005 году исполнитель исчез со сцены.

EL Кравчук откровенно рассказал, что решение о паузе было вызвано россиянами и их песнями, которые забрали украинский рынок. Их творчество не только звучало на каждом шагу, но они и активно гастролировали по украинским городам. Тогда выпустить достойную песню и, чтобы она заняла позиции в чартах выше российских, по словам певца, было крайне трудно.

Исполнитель признался, что большинство его репертуара было на украинском языке, однако он был вынужден писать композиции на русском, чтобы их представляли на радио.

"Я не могу сказать, что это была пауза, скажу честно. Такая была атмосфера в стране, когда украинская песня не ко времени была. Много российских исполнителей приезжали с гастролями, рынок был перенасыщен песнями на русском языке. Это было после 2005 года. У меня было несколько песен на русском языке, но основной репертуар был украинский. Русские песни появились, потому что была необходимость, которую для меня сделали менеджеры, которые работали на радиостанциях", - поделился знаменитость.

Артист рассказал, что на протяжении 10 лет он проживал в Германии. Там EL Кравчук выступал для украинской диаспоры. В 2013 году певец вернулся и возобновил свою музыкальную карьеру в Украине:

До 2014 года я жил в Германии, выступал для украинцев. В 2012-м ситуация стала лучше, я начал возвращаться из Германии в Киев. Вернулся в 2013 году, когда снимали программу "Как две капли". Для себя я тогда решил, что вернусь и буду заниматься шоубизнесом.

В дополнение, звезда рассекретил сумму, которую он зарабатывает во время войны. По его словам, сейчас за месяц ему удается заработать около 25-30 тысяч гривен.

Напомним, ранее EL Кравчук впервые рассказал об измене.

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