Кузнецова заговорила о личной жизни после расставания с россиянином: 'Я не без внимания'

Актриса также призналась, какой мужчина может ей понравиться.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова заговорила о своей личной жизни.

Не секрет, что звезда фильма "Скажене весілля-2" и сериала "Кохання та полум'я" в прошлом году завершила отношения с россиянином Максимом Аплиным после восьми лет вместе. Однако Екатерина признается, что уже начала ходить на новые свидания.

"Могу, конечно, что-то у меня периодически происходит, но из-за плотного графика не всегда. Но мне приятно, много внимания, много цветов, подарков. Я не без внимания", - подчеркнула актриса в проекте "Ранок у великому місті".

Кузнецова также отметила, каким должен быть мужчина, который сможет покорить ее сердце.

"Кто угодно, меня спрашивают: "Каким он должен быть?"... Это все условности, должен быть химический состав, который происходит в момент", - ответила звезда.

К слову, Екатерина была замужем за актером Евгением Прониным. Однако их брак продлился недолго. Пара рассталась из-за разногласий во взглядах на политику. Позже она начала отношения с россиянином Максимом Аплиным, который имел проукраинскую позицию и даже говорил об изменении гражданства.

