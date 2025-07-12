Пара была в отношениях почти восемь лет.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая играла в сериалах "Кухня", "Любовь и пламя" и во многих других кинокартинах, завершила отношения с бойфрендом-россиянином Максимом Аплиным.

Об изменениях в личной жизни актриса сообщила в своем Instagram. Что стало причиной для расставания - актриса не отметила. Известно, что пара была вместе около 8 лет.

"Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением ухожу в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно. Я переезжаю в Барселону (конечно, не на постоянную основу, просто мне важно иметь место, куда я могу ездить и восстанавливаться), а так, меня много нового ждет в моем родном Киеве", - написала Кузнецова.

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К слову, после начала полномасштабной войны бывший актрисы выехал из РФ и поддержал Украину. В последнее время он жил с Екатериной в Испании и хотел сменить граждантсво.

Напомним, ранее известная радиоведущая Юлия Карпова рассказала о романе с Героем Украины.

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