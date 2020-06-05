Деми Роуз в крохотном платье похвасталась пышной грудью и тоненькой талией

25-летняя модель выложила в соцсеть фото в коротком черном платье с глубоким декольте.

25-летняя модель продолжает радовать своих поклонников во время карантина.

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Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram серию пикантных снимков. На них красавица появилась в маленьком черном платье, которое подчеркнуло аппетитные формы девушки, и черной джинсовой куртке.

На фото модель позирует у окна, за которым виднеется Лондон. "У меня было так много сообщений об этой куртке впервые! Я рада сообщить, что это уже пятница!", - подписала фото модель. Роуз нанесла легкий макияж с акцентом на губы.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Деми Роуз в облегающей топе похвасталась пышной грудью.

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