23-летняя Соня Киперман показалась в мантии выпускницы.

Старшая дочь известной украинской певицы Веры Брежневой - Соня Киперман - закончила колледж в США. Бывшая студентка уже успела похвастаться фотографией с важного дня.

На своей странице в Instagram Соня Киперман написала, что закончила обучение в американском колледже, однако не указала, в каком именно. Она также опубликовала кадр с выпускного. Девушка позировала в черной мантии. В руках она держит диплом и цветы.

"Представляю вам: выпускница колледжа первого поколения", - написала под фото Киперман.

Видео дня

Звездная мамочка уже поздравила дочь с важным достижением. Вера Брежнева прокомментировала пост Сони, где написала: "Да", и оставила смайлики в виде красных сердец.

Подписчики выпускницы также поздравили ее. Они написали:

"Ого, поздравляю, Соня! Так горжусь тобой!"

"Так рада за тебя! Ты это сделала"

"Так держать! Ты всего достигла сама! Будь здорова и счастлива! Любим!"

Что известно о старшей дочери Веры Брежневой

Соня Киперман недавно отметила свое 23-летие. Девушка певицы живет в Лос-Анджелесе, США. До этого, она училась в Италии. Отец Сони - Виталий Войченко, с которым Вера Брежнева жила в гражданском браке. После того как артистка вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, она сменила фамилию. Соня и Вера в хороших отношениях, хотя и не живут вместе.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой показала романтическое фото с бойфрендом.

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