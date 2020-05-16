Деми Роуз в облегающем топе похвасталась пышной грудью

25-летняя модель выложила в соцсеть фото в спортивном костюме мятного цыета.

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Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram пикантный снимок. На нем красотка предстала в спортивном наряде мятного цвета, который состоял из кроп-топа на бретельках и шорт. Кроп-топ отлично подчеркнул пышный бюст Деми.

Деми заплела две косички и сделала легкий макияж с акцентом на пушистых ресницах. В ушах были серьги-гвоздики. Она пила напиток из бутылки.

Ранее Роуз показала фото, на котором была вовсе без бюстгальтера. На ней была надета только джинсовая куртка, которая едва прикрывала ее обнаженную грудь.