Женщина показала старое фото певца.

Известный украинский певец и шоумен Владимир Дантес решил провести время с самым близким человеком - мамой. Звезда поздравил ее с Днем матери, однако позже его ждало разочарование.

По словам певца, его девушка - бизнесвумен, дизайнер Даша Кацурина - прекрасно ладит с матерью артиста. У них теплые отношения. Как следствие, женщины обмениваются различными фото, в том числе фотографиями Владимира. Мама исполнителя прислала Даше его старый кадр.

На своей странице в Instagram Дантес опубликовал видео, на котором выразил свое недовольство. И показал архивное фото, за которое ему стыдно.

Видео дня

"В День матери ты приезжаешь к маме, даришь цветы, проводишь с ней время... И она, в ответ на проявленное внимание, высылает твоей девушке вот такие фото! Что я сделал не так?! За что я провинился перед ней? За что она так со мной?" - иронично сказал певец.

На фотографии Дантес еще совсем юный. Он одет в черную рубашку, а на голове виднеется аксессуар для волос, – обруч. Заметно, что Владимир выглядел несколько иначе. Тогда он носил пышную шевелюру.

Чем известен Владимир Дантес

Владимир Дантес начинал свой творческий путь с телепроекта "Фабрика звезд". После участия в шоу он стал участником группы "ДиО.фильмы". Позже дуэт распался и артист начал строить сольную карьеру. В 2015 году он женился на известной певице Надежде Дорофеевой, но впоследствии звездная пара развелась. Среди самых известных его песен "Слышишь", "Оля", "Киты", "Теперь тебе 30", "Обними" и другие.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал, как потерял крупную сумму из-за мошенников. Причиной стала его неосторожность.

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