Михаил Ясинский убежден, что у исполнительниц разные пути.

Известный украинский продюсер, музыкальный эксперт Михаил Ясинский высказался о будущем дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil после "Евровидения-2024". Продюсер ответил, нужно ли девушкам выступать вместе в дальнейшем.

Как известно, Alyona Alyona и Jerry Heil достойно представили Украину на "Евровидении-2024" и завоевали 3 место. Поклонники певиц требуют, чтобы они и дальше выступали в дуэте, ведь на в их совместном творчестве не только конкурсная песня "Teresa & Maria", а еще 8 композиций. У фанов возникают ассоциации о них как о группе, однако они все же сольные исполнительницы.

Ясинский считает, что у девушек разные команды и им нужно двигаться отдельно. Относительно Jerry Heil он предсказывает ей мировое признание и говорит, что артистка может даже получить Грэмми:

Все зависит от стратегии, которую определят для себя артистки и их команды. Команды там разные. И они по-разному видят свое движение дальше. Считаю, что Jerry Heil - чрезвычайный сонграйтер нового мышления, новой эпохи. Она очень настойчивая и целеустремленная. Она человек, который чувствует свою цель и к ней идет. Она украинка, которая может получить Грэмми. Я чувствую, что для нее, 100%, и мы над этим работали, это работа на мировом шоубизнесе. У нее все для этого есть. Ее путь, это путь к мировому признанию. Она очень круто видит песню, а это значит, что она мыслит как продюсер. Это редкий дар и она его имеет.

По его словам, у девушек разные стили в музыке, и все же они должны двигаться каждая своим путем. Однако продюсер считает, что Alyona Alyona и Jerry Heil стоит выпустить еще одну совместную песню после Евровидения.

"Что касается Alyona Alyona, я сказать ничего не могу, я в рэп музыке не очень разбираюсь. Не знаю что с этим делать. Я не до конца понимаю ее международный потенциал. Для Украины, да, это очень прикольный кейс. Было бы интересно сейчас сделать еще одну совместную песню, но при этом делать и сольные треки для того, чтобы аудитория видела, что это же все-таки сольные исполнительницы и у них свои пути. У них разные должны быть аудитории. Чтобы не быть заложниками этого проекта", - отметил Ясинский.

Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой рассказывал о своих прогнозах относительно того, какое место может занять Украина в финале Евровидения.

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