Страстная Деми Роуз в очередной раз продемонстрировала подписчикам соблазнительные формы (фото)

Новые фотографии Роуз на странице в Instagram в очередной раз взбудоражили сеть.

Британская модель Деми Роуз в очередной раз продемонстрировала подписчикам пышные формы. Звезда не боится появляться перед камерой в откровенных образах и каждый раз показывает свою сексуальность.

Новые фотографии Роуз на странице в Instagram в очередной раз взбудоражили сеть. Соблазнительная знаменитость позировала в черной джинсовой курточке, которую надела на голое тело и расстегнула. Также она прикрыла интимные зоны черными стрингами.

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Такой наряд едва скрыл пышную грудь звезды и сделало образ невероятно сексуальным. Волосы, уложенные в легкие локоны, Деми собрала руками вверх, а на ее лице сиял неизменный макияж в нюдових оттенках и с коричневым блеском на губах.

Модель выбрала пикантную позу, с помощью которой смогла продемонстрировать аппетитные обнаженные ягодицы.

Как сообщал ранее УНИАН, британская модель 25-летняя Деми Роуз показала фото с роскошной съемки среди разноцветных цветов в ванной. Она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.