Сегодня отмечается Всемирный день одуванчика и День работающих матерей.

Праздник 13 мая - Всемирный день одуванчика, День работающих матерей, День леденцов от кашля, Всемирный день коктейля, День рождения застежки-липучки, Всемирный день борьбы с меланомой, Международный день хумуса. 13 мая - 133-й день года (134-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 232 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

13 мая праздник отмечается в разных странах во всех точках земного шара - посмотрите, что встречают сегодня в мире:

День актера и актрисы - Аргентина.

День матери - Токелау, Самоа.

День отмены рабства - Бразилия.

День яблочного пирога, День прыгающей лягушки, День гренок, День женского осмотра, День фруктового коктейля - США.

День святой Марии - Колумбия.

День рождения короля - Камбоджа.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране можно вместе со всем миром отметить День работающих матерей.

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Важные события в истории 13 мая

1637 - кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож,

1830 - Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой,

1846 - США формально объявили войну Мексике.

1865 - открыт Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

1888 - отмена рабства в Бразилии.

1918 - в США напечатаны почтовые марки с перевёрнутым изображением самолётов, ставшие коллекционной редкостью.

1920 - в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар назван главной причиной болезни зубов, для избежания пагубных последствий рекомендовалось после сладостей пить сухое шампанское.

1927 - в Киеве создан футбольный клуб "Динамо Киев".

1930 - убит последний дикий сумчатый волк.

1965 - Rolling Stones выпускают синглом песню "Satisfaction".

1966 - Rolling Stones выпускают сингл "Paint it Black".

Какой сегодня церковный праздник 13 мая

Православные верующие по старому стилю отмечают православный праздник 13 мая - дeнь пaмяти cвятoгo aпocтoлa Иaкoвa Зeвeдeeвa и дeнь пaмяти cвятитeля Игнaтия Бpянчaнинoвa. Верующие, перешедшие на календарь ПЦУ, встречают 13 мая день памяти святой мученицы Гликерии и день памяти святого мученика Александра.

Приметы 13 мая - что можно и нельзя делать

Старинные поверья и приметы этого дня гласят, что на Якова Теплого нужно помогать людям - чем больше добрых дел вы сделаете, тем удачнее будет год. Для того чтобы привлечь богатство, нужно 13 мая приготовить любое блюдо, в составе которого будет молоко.

Народные приметы о погоде:

тепло на улице - ждать богатого урожая;

любые осадки - к заморозкам в течение недели;

дует южный ветер - летом часто будут грозы.

Приметы на сегодня категорически запрещают объясняться в любви, свататься или жениться - любые союзы, заключенные сегодня, окажутся несчастливыми. Также не стоит сегодня выходить из дома в одежде красного, желтого или оранжевого цвета, если не хотите проблем в личной жизни. День неудачен для начала новых дел - зря только потратите время и силы.

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