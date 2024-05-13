Топпиарщица звезд откровенно рассказала о сотрудничестве с Дмитрием Монатиком.

Жена известного ведущего Анатолия Анатолича, топпиарщица Юла Яцечко рассказала о сотрудничестве с певцом Монатиком. Она призналась, что стало причиной их конфликта и разрыва связей.

Как известно, Юла и Монатик много лет работали вместе. Вместе с пиарщицей Дмитрий строил свою карьеру и стал популярным в украинском шоу-бизнесе. Однако стало известно, что они разорвали рабочие связи и прекратили сотрудничество. Юла призналась, что с Монатиком у них не было контракта и все строилось на доверии:

Наш конфликт точно не касается денег. Это было творчество, это был тандем. Когда артист начинает набирать обороты, вокруг нарисовываются люди, которые начинают советовать и пропихивать свое. Я упустила момент, когда кто-то нашептал Диме, что ему надо расти, что он якобы что-то делает не так. Сейчас я понимаю, что это нормально и что с этим делать. Просто надо подписывать контракт.

Как поделилась Юла, она сложно переживала разрыв с Монатиком, и даже обратилась за помощью к психологу. Однако после начала российского полномасштабного вторжения пиарщица и певец помирились. По словам Юлы, сейчас у них прекрасные дружеские отношения.

"Это был такой любовный тандем в плане музыки. Когда мы разошлись, я даже не слушала его новые песни. Я слушала только старые песни. Вот так оно меня цепляло, и я была обижена, и я уже хотела успокоиться, а оно мне все равно не давало успокоиться. Я даже пошла к психологу, через три года, и сказала, что мне реально это мешает жить. Я с ним поговорила, поплакала, пожалела себя. Потом мне психолог сказал несколько фраз, после которых я успокоилась... Мы с Димой помирились после начала полномасштабной войны. Я с ним вышла на топ-уровень", - отметила Юла Яцечко.

Напомним, ранее жена Анатолия Анатолича Юла раскритиковала украинок, которые не возвращаются из-за границы.

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