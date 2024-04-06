Православные христиане будут отмечать Вознесение Господне 2024 в июне.

Праздник Вознесение Господне - это важная дата в православном календаре, с помощью которой увековечили момент, когда Иисус поднялся на небо и предстал перед своими учениками. Узнайте, когда Вознесение Господне отмечается в этом году.

В какой день встречать церковный праздник Вознесение Господне

Празднование этого торжества зависит от даты Пасхи, сам праздник отмечается через 40 дней после нее. Вознесение Господне 2024 Украина будет отмечать на государственном уровне 13 июня, так как Пасха наступит 5 мая.Верующие западного обряда, которые отмечали Пасху 31 марта, встретят Вознесение Господне раньше - 9 мая. В прошлом году знаковым был день 25 мая - праздник Вознесение Господне встретили в эту дату, потому что Пасха выпала на 16 апреля.

Легенда о празднике Вознесение Господне

Считается, что после Воскресения своего Иисус Христос еще 40 дней находился на Земле, где рассказывал апостолам, что такое Царство Божие, а также передавал заветные учения. После того как проповеди и наставления были завершены, Сын Божий собрал своих учеников на горе Элеон в Иерусалиме, благословил их и вознесся на небо.

Видео дня

День, когда это произошло, превратился Вознесение Господне - праздник, который глубоко почитают верующие во всем мире. В эту дату те, кто имеет возможность посетить Иерусалим, могут подняться на гору и увидеть святыню - отпечаток ступни Христа.

Торжество Вознесение Господне - что нельзя делать - запреты

После того как вы запомнили, когда Вознесение Господне в 2024 году, важно узнать о строгих запретах, чтобы ненароком не нагрешить в этот день. Итак, что нельзя делать на Вознесение Господне:

выходить замуж и венчаться;

думать о плохом и желать зла другим людям;

сквернословить, скандалить, обижаться;

физически тяжело работать;

обижать людей или животных;

обманывать и врать.

Также православная церковь считает, что на Вознесение Господне особенно нельзя мусорить и плевать на Землю, ведь она становится священной, как последнее, к чему прикоснулся Иисус перед тем как отправиться на небо.

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