Награду, в частности, получала украинская певица Юлия Санина.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2023", который проходил от имени Украины в Великобритании, получил премию BAFTA. Получать награду на сцену вышла и украинская певица, которая была ведущей конкурса, Юлия Санина.

В воскресенье, 12 мая, в Королевском фестивальном зале в Лондоне состоялась церемония вручения премии Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA. Украина и Великобритания получили награду в номинации "Лучшее освещение событий вживую".

Стоит заметить, что среди номинантов также был коронационный концерт Чарльза III и Королевский фестиваль памяти Британского легиона. Однако "Евровидение-2023" обошло конкурентов.

Получать награду на сцену вышла команда Евровидения, в частности, ведущие конкурса Анна Ваддингем и Юлия Санина.

"Та неделя, которую мы провели в это время в прошлом году, я знаю, для всех здесь была самой исключительной, стрессовой неделей, но такой сказочной", - указала Ваддингем.

Также выступил представитель BBC. В своей речи он упомянул об Украине. По его словам, сотрудничество с Суспільним стало очень особенным.

"Надеемся, вы будете гордиться нами", - заявил он.

В дополнение, в своем Instagram Юлия Санина прокомментировала победу на премии. Она написала: "Мои поздравления всем, кто создавал Евровидение 2023! Прошел год, а мы продолжаем с теплом вспоминать, как две страны и две культуры создали историю на сцене в Ливерпуле вместе. И эта награда - красивый финальный аккорд Евровидения 2023".

К слову, в 2022 году на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra, поэтому Украина проводила конкурс в 2023 году. Однако по вопросам безопасности из-за войны шоу состоялось в Великобритании. Тогда победителем стала шведская певица Loreen с песней "Tattoo", а Украина заняла 6 место.

Напомним, ранее состоялся гранд-финал "Евровидения-2024". Стало известно, кто стал победителем.

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