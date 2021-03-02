Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.
Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась снимками с отдыха в ИспанииНа новом снимке Роуз позирует возле зеркала и раковины для мытья рук. Для фото модель надела белое боди от @prettylittlething с короткими рукавами и глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло грудь девушки.
Модель завязала два хвоста, оставив часть волос распущенными и нанесла легкий нюдовый макияж.
"Встреть меня в 04:44 в мечтах", - подписала снимок модель.
Также Роуз указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.
Кто такая Деми Роуз
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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