25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми фото.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась снимками с отдыха в ИспанииНа новом снимке Роуз позирует возле зеркала и раковины для мытья рук. Для фото модель надела белое боди от @prettylittlething с короткими рукавами и глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло грудь девушки.

Модель завязала два хвоста, оставив часть волос распущенными и нанесла легкий нюдовый макияж.

"Встреть меня в 04:44 в мечтах", - подписала снимок модель.

Также Роуз указала локацию, где было сделано фото - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая