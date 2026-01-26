Чарльз III полностью исключил из королевского меню три популярных продукта, - СМИ

Его приказ невозможно обойти.

Король Великобритании Чарльз III установил жесткие кулинарные правила для королевских государственных банкетов и запретил подавать три привычных для высокой кухни продукта - шоколад, кофе и чеснок.

Как рассказали Radar Online инсайдеры дворца, 77-летний король известен своей исключительной придирчивостью к еде, а его запреты не подлежат никаким исключениям. Во время официальных приемов повара вынуждены тщательно планировать меню, чтобы эти ингредиенты даже случайно не появились рядом с его тарелкой:

"У Чарльза очень четкие антипатии в еде. Он чрезвычайно привередлив, и шоколад, кофе и чеснок для него - абсолютное табу. Это прямой приказ короля, который невозможно обойти".

Издание отмечает, что требования короля не ограничиваются только меню. По информации источников, Чарльз III всегда путешествует со своими столовыми атрибутами. На его месте обязательно должна быть серебряная посудина с особой морской солью, а также специальная подушка для сидения - для комфорта и правильной осанки. Кроме того, каждый обед и ужин короля должны сопровождаться салатом, приготовленным по четко определенным стандартам.

Особые привычки Чарльз имеет и в отношении завтрака. Его любимым блюдом является яйцо-кокот, сваренное в течение двух-трех минут. Яйцо очищают, прячут под листьями салата, а желток король смешивает с зеленью, используя его как заправку.

Напомним, королевская семья неоднократно выражала поддержку Украине. В недавнем обращении король Чарльз заявил, что надеется на достижение справедливого и прочного мира в ее войне с Российской Федерацией.

