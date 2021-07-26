Модель plus-size поделилась пикантным снимком.

Известная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в Instagram откровенную фотографию.

Так, беременная звезда вышла в поле и сфотографировалась полностью обнаженной. Грудь она таки прикрыла руками, а "клубничку" спрятала за колосками.

"Вибрации матери-земли", - подписала фто Эшли.

Поклонники пришли в восторг от такого снимка модели. За несколько часов фото набрало более 460 тысяч лайков.

"Вау", "Невероятная", "Тебе к лицу беременность", "Очень нежная", - пишут поклонники под постом.

Кто такая Эшли Грэм:

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска.

Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года.

Автор: Диана Могилевич