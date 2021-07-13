33-летняя звезда объявила в Instagram о том, что снова беременна.

Известная американская plus-size модель Эшли Грем объявила о своей второй беременности. 33-летняя звезда объявила в Instagram о том, что снова беременна. Грем выложила снимок с округлившимся животом, сделанный ее супругом, кинооператором Джастином Эрвином, и сообщила, что готовится стать мамой во второй раз.

"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, большой печали, семейных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознавать и отмечать, что эта следующая глава означает для нас", - подписала снимок Эшли.

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Грем и Эрвин, которые поженились в августе 2010 года, впервые стали родителями в январе 2020 года. Тогда у пары родился сын. Его назвали Айзек. А уже в феврале этого года модель призналась, что они с мужем мечтают о втором ребенке.

Кто такая Эшли Грэм:

Модель родилась 30 октября 1987 года в столице штата Небраска

Она снималась для многих глянцевых журналов-Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine

В ходе Full Figured Fashion Week (Недели моды для полных дам) 2012 - она была названа моделью года

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Автор: Иван Бойко