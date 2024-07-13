Дело расследовали несколько лет.

Американский актер Алек Болдуин получил окончательное решение суда. Об этом сообщает издание CNN.

С 2021 года после стрельбы на съемках фильма "Ржавчина", в результате которой погибла оператор из Украины Галина Гатчинс, его держали в списке главных виновников трагедии. Если бы его вину доказали, то мужчина должен был бы получить наказание в виде 18 месяцев тюрьмы.

Однако на днях во время судебного заседания в штате Нью-Мексико с актера окончательно были сняты все обвинения по этому делу. Ведь прокуроры не передали доказательства защиты, как это предусмотрено законом. Поэтому адвокаты Алека подали ходатайство о прекращении дела. Они утверждали, что полиция и прокуратура скрыли доказательства, а именно партию дополнительных пуль, которые могли быть связаны с несчастным случаем на съемочной площадке. Поэтому защита актера поставила под сомнение ход расследования.

Тогда судья отправила присяжных из зала заседания и сама выслушала показания свидетелей. После услышанной информации она сняла обвинение с Болдуина и это дело теперь закрыто.

"Нарушение государством процедуры раскрытия информации привело к ненужной, неисправимой задержке в рассмотрении дела судом присяжных. Закрытие дела с предубеждениями является оправданным для обеспечения целостности судебной системы".

В зале присутствовал и сам Алек. Услышав окончательное решение суда, он расплакался. Этот эмоциональный момент попал в сеть.

Что известно об убийстве Галины Гатчинс

Убийство Галины произошло во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года. Известно, что Болдуин репетировал сцену с оружием, но не знал, что оно заряжено. Выстрелив, он попал в украинку. Из-за сквозного ранения в грудь Гатчинс умерла на месте.

Генеральное консульство Украины в США отреагировало на инцидент. Алек получил обвинения по двум пунктам: "неосторожное применение огнестрельного оружия" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других".

Напомним, ранее Алек Болдуин не признает себя виновным в убийстве украинского режиссера.

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