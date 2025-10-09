Lida Lee рассказала о своем состоянии после аварии.

Популярная украинская певица Lida Lee попала в аварию.

По словам артистки, это произошло за несколько дней до запланированных съемок ее клипа на песню "Літай". Однако только сейчас она решила рассказать о ДТП в своем Instagram. Lida Lee показала также разбитую машину и кадры, как медики ей помогали на месте происшествия.

"За пару дней до съемки произошло нечто ужасное... Мы несколько раз переносили съемки клипа. В этот раз из-за того, что я попала в ДТП и получила травму. Мне советовали все отменить, но я поняла, что не готова", - отметила исполнительница.

Видео дня

Lida Lee решила продолжать работать, несмотря на серьезную травму, и показала себя с бандажом на шее.

"Вот так я проходила последние дни перед отпуском. Получила хлыстовую травму шеи, направление на КТ и осмотры у врачей. На меня надели бандаж для фиксации шейных позвонков и сказали месяц быть без нагрузок и любых движений головой. Я все ответственно послушала, купила необходимые лекарства и гели и поехала домой. Устроила себе один выходной день, а потом отбыла последнюю репетицию в этом же бандаже и пошла сниматься в клипе", - отметила певица.

Напомним, ранее актер Артур Логай после потери пальца попал в жуткое ДТП.

Вас также могут заинтересовать новости: