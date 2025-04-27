Свадебная церемония состоялась возле океана.

Известный британский актер Йоан Гриффит, который сыграл в фильмах "Фантастическая четверка", "Плохие парни: Все или ничего", "Несносные боссы" и во многих других киноработах, женился.

Его избранницей стала 32-летняя актриса и звезда фильмов "Дора и Затерянный город" и "Элвис" Бьянка Уоллес. Об изменениях в личной жизни молодожены сообщили в своем Instagram, где опубликовали трогательные кадры со свадебной церемонии.

"Мистер и миссис Гриффит. Брак сейчас, свадьба потом", - подписала ролик пара.

К слову, известно, что 51-летний актер в отношениях с Бьянкой уже более четырех лет. Они объявили о помолвке в соцсетях в январе прошлого года.

Кстати, для Йоана это уже второй брак. Ранее он был женат на актрисе Элис Эванс, с которой прожил вместе 14 лет. У экс-супругов есть две общие дочери: Элла и Элси.

Что известно о Йоане Гриффите

Йоан начал актерскую карьеру в 13 лет. Тогда он сыграл в английской мыльной опере "Люди из долины". Позже начал обучение в Королевской Академии драматического искусства, а через два года сыграл Джона Грея в драматическом фильме "Уайлд". Далее он участвовал в известной киноленте "Титаник", где сыграл пятого помощника на корабле Гарольда Лоу. Потом Гриффит получил признание и его стали чаще приглашать на главные роли. Среди известных работ актера ленты "Фантастическая четверка", "102 далматинца", "Агент Ева" и многие другие.

Напомним, ранее актер Брэд Питт сделал предложение младшей на 29 лет возлюбленной.

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