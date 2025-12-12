'Танцы со звездами. Движение к жизни' на 1+1 Украина: стали известны имена 8 звездных ведущих

Это будет благотворительный эфир, который объединит украинцев перед Новым годом.

Специальный предновогодний выпуск "Танцы со звездами. Движение к жизни", который выйдет в эфир на канале 1+1 Украина 28 декабря в 20:00, будет иметь немало сюрпризов. В частности, стало известно, что зрители увидят сразу 8 звездных ведущих.

Поэтому, одним из них станет неизменный ведущий еще со времен первых сезонов шоу "Танцы со звездами", которое вышло в эфир 1+1 почти два десятилетия назад - Юрий Горбунов. Его появление на паркете добавит эфиру знакомой атмосферы праздника. О своем участии в выпуске он прокомментировал так:

"Возвращение "Танцев" является чрезвычайно важным. Ведь это та эмоция, которая помогает всем выжить. Очень рад, что проект возвращается".

Ведущей ред-рума станет Иванна Онуфрийчук - телеведущая, которую зрители хорошо знают по участию в предыдущих двух сезонах "Танцев со звездами". Именно в ред-руме она будет встречать звездные пары после их выступлений, первой узнавать об эмоциях, волнениях и впечатлениях участников, а также делиться со зрителями закулисными моментами, которые обычно остаются за кадром.

Видео дня

Также зрители увидят любимых звезд на балконе "Танцы со звездами", большинство из которых в свое время выходили на паркет в роли звездных участников:

Екатерина Осадчая - ведущая 1+1 Украина, проектов "Голос страны" и "Голос. дети", одна из самых узнаваемых телеведущих страны, чей многолетний опыт, социальные инициативы и активная гуманитарная деятельность сделали ее голосом важных общественных тем. Основательница благотворительного фонда "Фонд Екатерины Осадчей", которая занимается детьми без родителей, поиском пропавших и будущим украинских подростков.

Маша Ефросинина - телеведущая, инфлуенсер и общественный деятель, чьи проекты вдохновляют и поддерживают миллионы украинцев. Соучредитель "Фонда Маша", который помогает женщинам и детям восстановиться после пережитой войной травмы. Почетный Амбассадор ООН по вопросам гендерного равенства и автор популярных YouTube-проектов. Участница "Танцев со звездами" 2018 года.

Тарас Цымбалюк - популярный украинский актер театра и кино, один из самых известных актеров страны. Кроме творческой деятельности, Тарас активно занимается волонтерством и общественной деятельностью, поддерживая инициативы и проекты, направленные на помощь украинским военным и гражданским. Участник "Танцев со звездами" в 2020 году.

Александра Зарицкая - солистка группы KAZKA, участница 8 сезона шоу "Танцы со звездами".

Юлия Санина - певица, фронтвумен группы The Hardkiss, суперфиналистка 7-го сезона "Танцев со звездами".

Анна Ризатдинова - гимнастка, чемпионка мира и призер Олимпийских игр 2016 года. Основательница академии художественной гимнастики. Автор автобиографической книги "Мой Роман со спортом". Финалистка "Танцев со звездами" в 2019 году.

Напомним, в этом году спецвыпуск шоу получил особую миссию - помочь собрать средства для современного центра военной травмы Superhumans Center - на организацию прицельной эвакуации раненых бойцов с передовой, чтобы они как можно скорее получили необходимую медицинскую помощь в стерильных операционных центра.

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center.

Следите за новостями в соцсетях проекта:

https://www.instagram.com/tanci1plus1

https://facebook.com/tanci1plus1/

Вас также могут заинтересовать новости: