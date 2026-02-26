Победительница 'Холостяка-14' раскрыла настоящую причину разрыва с Цымбалюком

После проекта пара пробыла вместе недолго.

Победительница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", модель Надин Головчук сделала новое заявление о разрыве с главным героем сезона - актером Тарасом Цымбалюком. В нем она фактически раскрыла причину, почему у них не сложились отношения.

"Я уверена, что человек просто не хотел брать на себя ответственность. И это тоже неплохо. Но в нашем случае я не считаю, что это неплохо. Ой, Боже мой…", - заявила девушка в интервью проекту "Кейс".

Она также призналась, что тема, касающаяся их разрыва с Тарасом, была для нее болезненной.

Видео дня

"Было прекрасно, но это слово "было" играет большую роль. Я просто не показывала Тарасу, что мне плохо было, что у меня что-то болит, что он там где-то почему-то неправ. У нас такой возможности поговорить не было… Спасибо, что это закончилось так, что это не зашло куда-то дальше. Да, мне немного было больно… Был определенный период времени, когда это болело. Потом я эту книжечку прекрасную закрыла и отставила", - отметила Надин.

При этом Головчук выразила уверенность, что они с Цымбалюком еще обязательно увидятся, тем более, что сейчас она активно готовит себя к актерской карьере.

"Хочу играть в украинском кино", - заявила Надин.

Напомним, в данном интервью Головчук призналась, общается ли она с Цымбалюком после расставания.

Вас также могут заинтересовать новости: