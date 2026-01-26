Победительница 'Холостяка' честно призналась, свободно ли ее сердце сейчас

Модель подчеркнула, что мечтает о семье.

Победительница 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказала о личной жизни после расставания с Тарасом Цымбалюком.

Ранее модель отмечала, что они с актером пытались построить отношения менее месяца, после чего Цымбалюк записал ей голосовое сообщение, которым поставил точку в этих попытках. Сейчас, по словам девушки, ее сердце свободно и она готова к новой истории любви.

"Мне не хватает тепла. Да, ты должна сама себе давать поддержку, любовь, опору и так далее, но когда рядом есть человек..." - рассказала Головчук в проекте "Квіткова ревізія".

Надин отметила, что еще во время участия в шоу предполагала, что ее может не выбрать Тарас. Девушка подчеркнула, что имела травматический опыт отношений с бывшим и теперь достаточно осторожна с новыми избранниками.

"Я очень осторожна. Я боялась, что мне снова будет больно, что эти отношения закончатся просто каким-то опытом. Я уже хочу семью, ребенка. Но я хочу семью с человеком, от которого захочу иметь ребенка. Это очень важно. Я не хочу причинять боль ребенку", - подчеркнула Надин.

