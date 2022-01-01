Майли Сайрус с апломбом справилась с неисправностью своего гардероба во время выступления в канун Нового года.
29-летняя певица едва не оконфузилась, исполняя свои хиты "We Can't Stop" и "Party in the USA" в прямом эфире канала NBC, сообщает Yahoo News.
Во время выступления Сайрус активно двигалась на сцене и серебристый топ певицы начал сползать с груди. Она попыталась его удержать, но вскоре отвернулась от зрителей, чтобы снять верх полностью и прикрыть грудь руками.
Читайте такжеЭлтон Джон выпустит новый альбом с участием Майли Сайрус и Ники МинажПевице пришлось быстро импровизировать и сменить наряд, ненадолго уйдя со сцены. Все это время бэк-вокалисты и группа продолжали играть.
Посреди первого припева песни "Angels Like You" Сайрус вернулась на сцену в красном пиджаке, который она ранее надевала в концертной программе.
"Но это все еще самое большое количество одежды, которое я носила на сцене", - пошутила певица.
What a way to start #2022 👀 #MileyCyrus wardrobe malfunction #HappyNewYearpic.twitter.com/6FvMIvbc6n— IG: DashawnTaylor (@DashawnTaylor) January 1, 2022
Напомним, ранее Майли Сайрус специально обнажила грудь ради пикантного снимка.