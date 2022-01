Певице пришлось срочно переодеваться прямо во время концерта.

Майли Сайрус с апломбом справилась с неисправностью своего гардероба во время выступления в канун Нового года.

29-летняя певица едва не оконфузилась, исполняя свои хиты "We Can't Stop" и "Party in the USA" в прямом эфире канала NBC, сообщает Yahoo News.

Во время выступления Сайрус активно двигалась на сцене и серебристый топ певицы начал сползать с груди. Она попыталась его удержать, но вскоре отвернулась от зрителей, чтобы снять верх полностью и прикрыть грудь руками.

Читайте такжеЭлтон Джон выпустит новый альбом с участием Майли Сайрус и Ники МинажПевице пришлось быстро импровизировать и сменить наряд, ненадолго уйдя со сцены. Все это время бэк-вокалисты и группа продолжали играть.

Посреди первого припева песни "Angels Like You" Сайрус вернулась на сцену в красном пиджаке, который она ранее надевала в концертной программе.

"Но это все еще самое большое количество одежды, которое я носила на сцене", - пошутила певица.

Напомним, ранее Майли Сайрус специально обнажила грудь ради пикантного снимка.

Вас также могут заинтересовать новости: