УНИАН проанализировал текущие рейтинги трех популярных сервисов: Spotify, Apple Music и YouTube Music. Рассказываем, что сегодня в тренде.

В январе 2023 в Украине большую часть позиций в музыкальных чартах занимают треки наших исполнителей, однако все еще остается и процент российских. Рассказываем, что сейчас популярно, согласно чартам Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Spotify

На пятом месте "Касета" группы SadSvit. Несмотря на то, что песня вышла еще в 2021 году, популярной она стала только сейчас.

На четвертой строчке расположилась романтичная композиция "Мила" от Golubenko feat. Clonnex. Вот как ее прокомментировали сами артисты:

"Этой песней мы хотим обратиться к девушкам: не стоит между любовью и страхом выбирать второй вариант. Позвольте быть счастливыми и любимыми, все остальное - сделает за Вас Ваша судьба! Чаще улыбайтесь".

Тройку лидеров открывает "Провела екскурсію" от Parfeniuk. К слову, именно эта песня сейчас является одним из главных трендов TikTok.

На втором месте вышедшая три недели назад композиция "Чекає вдома" от YAKTAK и DOVI.

"Чекає вдома" - трек, написанный в тяжелое время для нас. Мы написали его в поддержку всем девушкам/женщинам, которые ждут дома свою вторую половинку. Хотим этой песней вдохновить их на искренние чувства, которые никогда не угаснут. Знаем, что ждать – очень тяжело, но каждая девушка с этим справится, и мы надеемся, что они дождутся своего счастья", - прокомментировали артисты свою музыкальную работу.

И на первом месте в Spotify певец из Мариуполя ENLEO с композицией "Інша любов". Стоит отметить, что это не авторская песня, а переведенная на украинский язык песня "Another Love" Тома Оделла.

Apple Music

Здесь на пятом месте расположился исполнитель из России Славик Погосов с песней "Монро" (к слову, и шестую строчку занимает россиянка INSTASAMKA).

На четвертом месте лирическая композиция Wellboy "Додому". Как говорил сам артист, главная идея данной песни и клипа - это ценность семьи. А сегодня ценность семьи - это то, что откликается каждому украинцу. В этом и залог успеха песни наряду с ярким образом и идентичностью самого Wellboy.

На третьем месте композиция Дорофеевой "Щоб не було", которую некоторые остро раскритиковали в соцсетях. Дело в том, что в песне есть строчка: "Незрозуміло як вижили ми". Некоторые военные и сбежавшие от боевых действий украинцы возмутились тем, что Надя поет о таком: она ведь не была в зоне активных боевых действий и на "нуле". Тем не менее, это не помешало треку Дорофеевой залететь в тренды TikTok.

На втором месте в Apple Music "Провела екскурсію" от Parfeniuk.

Первое место заняла американская певица Miley Cyrus с песней "Flowers", вышедшей пять дней назад.

YouTube Music

Пятерку самых популярных песен на площадке YouTube Music открывает все тот же Parfeniuk, который четвертый в Apple Music и третий в Spotify.

На четвертой строчке расположился хит Артёма Пивоварова и NK "Там у тополі", записанный в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты". Так, Артем записывает коллаборации со своими коллегами, положив на музыку стихи известных украинских поэтов. Например, "Там у тополі" принадлежит Павлу Тычине.

На третьем месте SKOFKA с композицией "Чути гимн", которую он написал в память о своем друге Валентине Коноводове, погибшем на войне.

Вторую и первую строчку рейтинга занимают российские исполнители Slavik Pogosov и INSTASAMKA.

Отметим, прослушивание русской музыки сегодня - это прямая поддержка страны-агрессора и кровожадной войны. Средства, заработанные в ходе трансляции песни на разных площадках, получает не только сам артист, но и вся команда, которая работала над релизом. Они, в свою очередь, платят налоги, спонсируя ведение войны и убийство мирных украинцев.

Напомним, воин ВСУ разорвал сердца игрой на пианино под звуки взрывов в Бахмуте.

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