77-й международный Каннский кинофестиваль запомнился тем, что главную награду того года - "Золотую пальмовую ветвь" - получила "Анора" с российскими актерами, которая впоследствии стала лауреатом "Оскара". Однако в этом году на кинособытии без россиян также не обошлось. В списке номинантов снова появились имена российских режиссеров и актеров.
Каннский кинофестиваль - это одно из важнейших событий в мире кино, куда съезжаются известные режиссеры, сценаристы, актеры со всего мира, чтобы представить свои ленты. Как пишет издание Variety, в этом году фестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2025 года в Каннах.
Конкурс откроет лента Амели Боннен "Leave One Day" ("Оставьте один день"). Жюри возглавит обладательница премий "Оскар", "Сезар", BAFTA, "Золотой глобус", французская актриса Жюльет Бинош. Она заменит Грету Гервиг, которая в прошлом году возглавляла жюри. Кстати, это будет второй случай в истории события, когда председателем жюри два года подряд будет женщина. В этом году конкурс получил рекордное количество заявок - 2909.
В программе "Особый взгляд" режиссер фильма "Babygirl" Харрис Дикинсон представит новый фильм - "Ежик". Одну из ролей в нем сыграла украинская актриса Карина Химчук. В основной конкурсной программе будет соревноваться картина "Два прокурора" режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницы. Создатель фильма "Донбасс" в свое время активно строил карьеру в Украине и был успешным режиссером.
Но со временем он публично поддержал российскую культуру и сейчас живет за границей. В 2022 году он заявил, что бойкот российской культуры противоречит якобы европейским принципам и является деструктивным. Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии. В этом году он представит фильм с участием россиян Александра Кузнецова и Анатолия Белого.
В Каннах также состоится премьера фильма "Исчезновение Йозефа Менгеле" российского режиссера Кирилла Серебренникова, который в 2022 году покинул РФ и осудил войну в Украине. Картина расскажет историю нацистского медика-преступника Йозефа Менгеле, известного как "Ангел Смерти из Освенцима". Мужчина скрывается от правосудия в Южной Америке. Главную роль в ленте сыграл немецкий актер Август Дил, а съемки проходили в Уругвае, Бразилии, Мексике и Германии.
Полный список участников Каннского кинофестиваля
Основная конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля:
- "Сентиментальная ценность", Йоахим Триер
- "Ромериа", Карла Симон
- "Звук падения", Маша Шилински
- "Орлы республики", Тарик Салех
- "Гений", Келли Райхардт
- "Досье 137", Доминик Молль
- "Секретный агент", Клебер Мендонса Фильо
- "Фуори", Марио Мартоне
- "Два прокурора", Сергей Лозница
- "Новая волна", Ричард Линклейтер
- "Сират", Оливер Лакс
- "Маленький последний", Хафсия Герци
- "История звука", Оливер Германус
- "Ренуар", Чие Хаякава
- "Альфа", Джулия Дюкурно
- "Молодые матери", Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
- "Эддингтон", Ари Астер
- "Финикийская схема", Уэс Андерсон
Фильмы, которые покажут вне конкурса:
- "Миссия невозможна: Финальная расплата", Кристофер Маккуорри
- "Приход будущего", Сердрик Клапиш
- "Самая богатая женщина в мире", Тьерри Клифа
- "Частная жизнь", Ребекка Злотовски
Специальная награда
- "Боно: История капитуляции", Эндрю Доминик
- "Скажите ей, что я ее люблю", Клод Милье
- "Сыновья неоновой ночи", Джуно Мак
- "Выход 8", Хэнки Кавамура
- "Визии", Ян Козлан
Премьеры на Каннах
- "Сплитствилль", Майкл Анджело Ковинио
- "Амрум", Фатих Акин
- "Коннемара", Алекс Лютц
- "Исчезновение Йозева Менгеле", Кирилл Серебренников
- "Волна", Себастьян Лелио
- "Оруэлл", Рауль Пек
Номинация "Особый взгляд"
- "Метеоры", Юбер Шарюэль
- "Тень моего отца", Акинола Дэйвис
- "Ежик", Харрис Дикинсон
- "Неизвестная из Великой Арки", Стефан Демустье
- "Элеонора Великая", Скарлетт Йоханссон
- "Бледный вид на холмы", Кей Исикава
- "Пиллион", Гарри Лайтон
- "Айша не может улететь", Морад Мостафа
- "Однажды в Газе", Тарзан и Араб Нассер
- "Орел или решка?", реж. Алессио Риго де Риги и Маттео Цоппи
- "Последний в пути", Франческо Соссай
- "Homebound", Нирадж Гайван
- "Таинственный взгляд фламинго", Диего Сеспедес
Напомним, ранее стало известно, что Роберт Де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Каннах. Почетную награду артист получит за вклад в мировой кинематограф.