В этом году Каннский кинофестиваль получил рекордное количество заявок - 2909 / фото ua.depositphotos.com

77-й международный Каннский кинофестиваль запомнился тем, что главную награду того года - "Золотую пальмовую ветвь" - получила "Анора" с российскими актерами, которая впоследствии стала лауреатом "Оскара". Однако в этом году на кинособытии без россиян также не обошлось. В списке номинантов снова появились имена российских режиссеров и актеров.

Каннский кинофестиваль - это одно из важнейших событий в мире кино, куда съезжаются известные режиссеры, сценаристы, актеры со всего мира, чтобы представить свои ленты. Как пишет издание Variety, в этом году фестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2025 года в Каннах.

Конкурс откроет лента Амели Боннен "Leave One Day" ("Оставьте один день"). Жюри возглавит обладательница премий "Оскар", "Сезар", BAFTA, "Золотой глобус", французская актриса Жюльет Бинош. Она заменит Грету Гервиг, которая в прошлом году возглавляла жюри. Кстати, это будет второй случай в истории события, когда председателем жюри два года подряд будет женщина. В этом году конкурс получил рекордное количество заявок - 2909.

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В программе "Особый взгляд" режиссер фильма "Babygirl" Харрис Дикинсон представит новый фильм - "Ежик". Одну из ролей в нем сыграла украинская актриса Карина Химчук. В основной конкурсной программе будет соревноваться картина "Два прокурора" режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницы. Создатель фильма "Донбасс" в свое время активно строил карьеру в Украине и был успешным режиссером.

Но со временем он публично поддержал российскую культуру и сейчас живет за границей. В 2022 году он заявил, что бойкот российской культуры противоречит якобы европейским принципам и является деструктивным. Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии. В этом году он представит фильм с участием россиян Александра Кузнецова и Анатолия Белого.

В Каннах также состоится премьера фильма "Исчезновение Йозефа Менгеле" российского режиссера Кирилла Серебренникова, который в 2022 году покинул РФ и осудил войну в Украине. Картина расскажет историю нацистского медика-преступника Йозефа Менгеле, известного как "Ангел Смерти из Освенцима". Мужчина скрывается от правосудия в Южной Америке. Главную роль в ленте сыграл немецкий актер Август Дил, а съемки проходили в Уругвае, Бразилии, Мексике и Германии.

Полный список участников Каннского кинофестиваля

Основная конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля:

  • "Сентиментальная ценность", Йоахим Триер
  • "Ромериа", Карла Симон
  • "Звук падения", Маша Шилински
  • "Орлы республики", Тарик Салех
  • "Гений", Келли Райхардт
  • "Досье 137", Доминик Молль
  • "Секретный агент", Клебер Мендонса Фильо
  • "Фуори", Марио Мартоне
  • "Два прокурора", Сергей Лозница
  • "Новая волна", Ричард Линклейтер
  • "Сират", Оливер Лакс
  • "Маленький последний", Хафсия Герци
  • "История звука", Оливер Германус
  • "Ренуар", Чие Хаякава
  • "Альфа", Джулия Дюкурно
  • "Молодые матери", Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
  • "Эддингтон", Ари Астер
  • "Финикийская схема", Уэс Андерсон

Фильмы, которые покажут вне конкурса:

  • "Миссия невозможна: Финальная расплата", Кристофер Маккуорри
  • "Приход будущего", Сердрик Клапиш
  • "Самая богатая женщина в мире", Тьерри Клифа
  • "Частная жизнь", Ребекка Злотовски

Специальная награда

  • "Боно: История капитуляции", Эндрю Доминик
  • "Скажите ей, что я ее люблю", Клод Милье
  • "Сыновья неоновой ночи", Джуно Мак
  • "Выход 8", Хэнки Кавамура
  • "Визии", Ян Козлан

Премьеры на Каннах

  • "Сплитствилль", Майкл Анджело Ковинио
  • "Амрум", Фатих Акин
  • "Коннемара", Алекс Лютц
  • "Исчезновение Йозева Менгеле", Кирилл Серебренников
  • "Волна", Себастьян Лелио
  • "Оруэлл", Рауль Пек

Номинация "Особый взгляд"

  • "Метеоры", Юбер Шарюэль
  • "Тень моего отца", Акинола Дэйвис
  • "Ежик", Харрис Дикинсон
  • "Неизвестная из Великой Арки", Стефан Демустье
  • "Элеонора Великая", Скарлетт Йоханссон
  • "Бледный вид на холмы", Кей Исикава
  • "Пиллион", Гарри Лайтон
  • "Айша не может улететь", Морад Мостафа
  • "Однажды в Газе", Тарзан и Араб Нассер
  • "Орел или решка?", реж. Алессио Риго де Риги и Маттео Цоппи
  • "Последний в пути", Франческо Соссай
  • "Homebound", Нирадж Гайван
  • "Таинственный взгляд фламинго", Диего Сеспедес

Напомним, ранее стало известно, что Роберт Де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Каннах. Почетную награду артист получит за вклад в мировой кинематограф.

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