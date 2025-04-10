В Каннах в этом году покажут картину российского режиссера Серебренникова и фильм, в котором снялись российские актеры.

77-й международный Каннский кинофестиваль запомнился тем, что главную награду того года - "Золотую пальмовую ветвь" - получила "Анора" с российскими актерами, которая впоследствии стала лауреатом "Оскара". Однако в этом году на кинособытии без россиян также не обошлось. В списке номинантов снова появились имена российских режиссеров и актеров.

Каннский кинофестиваль - это одно из важнейших событий в мире кино, куда съезжаются известные режиссеры, сценаристы, актеры со всего мира, чтобы представить свои ленты. Как пишет издание Variety, в этом году фестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2025 года в Каннах.

Конкурс откроет лента Амели Боннен "Leave One Day" ("Оставьте один день"). Жюри возглавит обладательница премий "Оскар", "Сезар", BAFTA, "Золотой глобус", французская актриса Жюльет Бинош. Она заменит Грету Гервиг, которая в прошлом году возглавляла жюри. Кстати, это будет второй случай в истории события, когда председателем жюри два года подряд будет женщина. В этом году конкурс получил рекордное количество заявок - 2909.

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В программе "Особый взгляд" режиссер фильма "Babygirl" Харрис Дикинсон представит новый фильм - "Ежик". Одну из ролей в нем сыграла украинская актриса Карина Химчук. В основной конкурсной программе будет соревноваться картина "Два прокурора" режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницы. Создатель фильма "Донбасс" в свое время активно строил карьеру в Украине и был успешным режиссером.

Но со временем он публично поддержал российскую культуру и сейчас живет за границей. В 2022 году он заявил, что бойкот российской культуры противоречит якобы европейским принципам и является деструктивным. Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии. В этом году он представит фильм с участием россиян Александра Кузнецова и Анатолия Белого.

В Каннах также состоится премьера фильма "Исчезновение Йозефа Менгеле" российского режиссера Кирилла Серебренникова, который в 2022 году покинул РФ и осудил войну в Украине. Картина расскажет историю нацистского медика-преступника Йозефа Менгеле, известного как "Ангел Смерти из Освенцима". Мужчина скрывается от правосудия в Южной Америке. Главную роль в ленте сыграл немецкий актер Август Дил, а съемки проходили в Уругвае, Бразилии, Мексике и Германии.

Полный список участников Каннского кинофестиваля

Основная конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля:

"Сентиментальная ценность", Йоахим Триер

"Ромериа", Карла Симон

"Звук падения", Маша Шилински

"Орлы республики", Тарик Салех

"Гений", Келли Райхардт

"Досье 137", Доминик Молль

"Секретный агент", Клебер Мендонса Фильо

"Фуори", Марио Мартоне

"Два прокурора", Сергей Лозница

"Новая волна", Ричард Линклейтер

"Сират", Оливер Лакс

"Маленький последний", Хафсия Герци

"История звука", Оливер Германус

"Ренуар", Чие Хаякава

"Альфа", Джулия Дюкурно

"Молодые матери", Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн

"Эддингтон", Ари Астер

"Финикийская схема", Уэс Андерсон

Фильмы, которые покажут вне конкурса:

"Миссия невозможна: Финальная расплата", Кристофер Маккуорри

"Приход будущего", Сердрик Клапиш

"Самая богатая женщина в мире", Тьерри Клифа

"Частная жизнь", Ребекка Злотовски

Специальная награда

"Боно: История капитуляции", Эндрю Доминик

"Скажите ей, что я ее люблю", Клод Милье

"Сыновья неоновой ночи", Джуно Мак

"Выход 8", Хэнки Кавамура

"Визии", Ян Козлан

Премьеры на Каннах

"Сплитствилль", Майкл Анджело Ковинио

"Амрум", Фатих Акин

"Коннемара", Алекс Лютц

"Исчезновение Йозева Менгеле", Кирилл Серебренников

"Волна", Себастьян Лелио

"Оруэлл", Рауль Пек

Номинация "Особый взгляд"

"Метеоры", Юбер Шарюэль

"Тень моего отца", Акинола Дэйвис

"Ежик", Харрис Дикинсон

"Неизвестная из Великой Арки", Стефан Демустье

"Элеонора Великая", Скарлетт Йоханссон

"Бледный вид на холмы", Кей Исикава

"Пиллион", Гарри Лайтон

"Айша не может улететь", Морад Мостафа

"Однажды в Газе", Тарзан и Араб Нассер

"Орел или решка?", реж. Алессио Риго де Риги и Маттео Цоппи

"Последний в пути", Франческо Соссай

"Homebound", Нирадж Гайван

"Таинственный взгляд фламинго", Диего Сеспедес

Напомним, ранее стало известно, что Роберт Де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Каннах. Почетную награду артист получит за вклад в мировой кинематограф.

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