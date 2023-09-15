"Памфир" - одно из важнейших художественных высказываний о нынешней Украине - наш несокрушимый дух".

Украинская кинолента, которая уже получила славу на мировых аренах кинематографа, продолжает представлять Украину в мире на своем пути к вершине признания.

"From Ukraine, a film that blazes with talent" ("Украинский фильм, который "зажигает талант").

"A first film of great mastery" ("Первый фильм большого мастерства").

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"The birth of filmmaker" ("Рождение режиссера").

Под такими заголовками вышли отзывы от международных кинокритиков в мировой прессе после премьеры киноленты на Каннском международном кинофестивале и более, чем 60-ти фестивалях в 30-ти странах мира, среди которых Роттердам, Карловы Вары и Raindance.

The Guardian, Le Monde, Times, Le Figaro, Financial Times, Empire Magazine, Observer, Sunday Times - только небольшой перечень мировых СМИ, на страницах которых украинскую киноленту встретили с невероятным восторгом.

Не обошли вниманием драму и крупнейшие международные отраслевые издания - как то Hollywood Reporter, Variety, Cineuropa, Screen Daily, Screen International, Deadline, International Cinephile Society.

В целом фестивальная премьера фильма состоялась на всех континентах.

В активе - 18 наград: в частности, за лучший фильм, сценарий, работу режиссера, оператора и исполнителей главных ролей. А также номинация от Европейской киноакадемии в категории "Открытие года"

Режиссером и автором киноленты, снятой еще до полномасштабного вторжения, является Дмитрий Сухолиткий-Собчук - член Европейской киноакадемии и Украинской киноакадемии. Участник Berlinale Talents и Locarno Film Academy.

Оператор картины - Никита Кузьменко. Выпускник Global Cinematography Institute в Лос-Анджелесе, награжден премией MTV. Оператор рекламных роликов для брендов NIKE, DIOR и музыкальных клипов для крупнейших звезд мира Cardie B, Harry Styles, The Weekend, Elton John x Britney Spears.

Продюсер фильма - Александра Костина, член Европейской киноакадемии. В прошлом году получила награду от Американской киноакадемии Academy Gold Fellowship for Women Award.

"Памфир" - творение украинской команды в сотрудничестве с партнерами из Франции, Польши, Чили, Германии и Люксембурга. И финансированием из Швеции, Швейцарии, Нидерландов и Лихтенштейна.

В команду продюсеров фильма также вошли члены американской и европейской киноакадемий, которые имеют опыт получения номинаций на Оскар для своих предыдущих фильмов и сотрудничали с такими грандами как A24, Warner Brothers, Focus Features.

Кинокартина завоевала любовь зрителей по всему миру. Успешный кинопрокат фильма уже состоялся в сотнях кинотеатров в Украине, Франции, Польше, Швейцарии, Лихтенштейне, Греции, Литве, Великобритании, Италии и Ирландии, а также запланирован в Канаде, США, Индонезии, странах Балтии, Нидерландах и Словакии.

"Памфир" - это фильм, который повествует о безусловной любви семьи, которая имеет побочное действие, на фоне подготовки к карнавалу Маланки, уникальной украинской традиции, внесенной в нематериальное наследие UNESCO.

Но это не только фильм, но и целая вселенная, которую создала его команда. Выставки костюмов и реквизита, ювелирные украшения, экспозиции в музеях, которые с успехом были представлены в Украине, а в последующие месяцы будут популяризировать украинскую культуру в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Копенгагене и Лос-Анджелесе.

"Памфир" - одно из важнейших художественных высказываний о нынешней Украине - наш несокрушимый дух".