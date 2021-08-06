Известный канадский певец The Weeknd выпустил клип на новый сингл Take My Breath. Ролик запретили показывать в кинотеатрах.
Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.
Известно, что из-за стробоскопа видео не рекомендуют к просмотру людям, страдающим приступами эпилепсии.
Новый клип The Weeknd: видео
Режиссером ролика выступил Майкл Лембек.
В клипе музыкант знакомится в ночном клубе с девушкой, и они вдыхают газ из кислородного баллона с надписью "Опасность".
Трек The Weeknd Take My Breath: что известно
Читайте такжеBillboard Music Awards: список победителей в главных номинацияхЭто первый сингл из будущего альбома музыканта после его бестселлера After Hours.
Как отметил сам The Weeknd, трек знаменует начало его новой эры.
Вас также могут заинтересовать новости