Ролик снят на первый сингл из будущего альбома музыканта.

Известный канадский певец The Weeknd выпустил клип на новый сингл Take My Breath. Ролик запретили показывать в кинотеатрах.

Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.

Известно, что из-за стробоскопа видео не рекомендуют к просмотру людям, страдающим приступами эпилепсии.

Новый клип The Weeknd: видео

Режиссером ролика выступил Майкл Лембек.

В клипе музыкант знакомится в ночном клубе с девушкой, и они вдыхают газ из кислородного баллона с надписью "Опасность".

Трек The Weeknd Take My Breath: что известно

Читайте такжеBillboard Music Awards: список победителей в главных номинацияхЭто первый сингл из будущего альбома музыканта после его бестселлера After Hours.

Как отметил сам The Weeknd, трек знаменует начало его новой эры.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц