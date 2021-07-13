Анджелина Джоли и певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, "подогрели" слухи о своем романе. В этот раз пара устроила "тайное свидание" на концерте в Лос-Анджелесе, где выступил рэпер Мустафа.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Актриса взяла на концерт своих детей - 16-летнюю Захару и 15-летнюю Шайло. Джоли не села рядом с The Weeknd, однако фанаты уверены, что пара специально "разделилась", чтобы запутать папарацци.
Издание Daily Mail также добавило, что Джоли и Тесфайе не смогли спрятаться от прессы, журналисты все-таки "поймали" их за милой беседой. Фанаты верят, что у пары уже появились романтические отношения, однако они не хотят это признавать.
Читайте также"С*ка": Миша Романова в кожаном мини-платье похвасталась идеальными формами"Свидание" Джоли и The Weeknd - не первый случай, когда пару замечают вместе. Ранее артисты были "пойманы" во время совместного ужина. Сам певец не скрывает, что ему нравится Анджелина Джоли. В одной из его песен есть упоминание об актрисе.
Недавно стало известно, что The Weeknd снимется в сериале. Поэтому вполне возможно, что певец общается с Анджелиной Джоли еще и по рабочим вопросам, ведь актриса имеет большое влияние в Голливуде и может помочь рэперу добиться успеха в актерском мастерстве.
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