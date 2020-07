Мэрилин Мэнсон назвал дату выхода альбома We Are Chaos

Певец также поделился ощущениями, которые он испытывал в процессе создания этого альбома.

Певец Мэрилин Мэнсон ранее презентовал заглавную песню своего нового альбома под названием We Are Chaos, а сейчас обнародовал дату выхода пластинки.

Читайте такжеКэти Перри отложила выход нового альбома Smile

Как сообщает pitchfork, выход пластинки We Are Chaos состоится 11 сентября на лейбле Loma Vista Recordings.

"Это концептуальный альбом. В нем так много комнат, шкафов, сейфов и ящиков. Но в душе и в вашем музее воспоминаний худше- — это всегда зеркала. Осколки призраков преследовали меня, когда я писал большую часть этих текстов", - рассказал о своей новой работе Мэнсон.

В трек-лист войдет десять песен:

Red, Black and Blue

We Are Chaos

Don’t Chase The Dead

Paint You With My Love

Half-way & One Step Forward

Infinite Darkness

Perfume

Keep My Head Together

Solve Coagula

Broken Needle

Обложка альбома была создана самим музыкантом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram