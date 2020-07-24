Тейлор Свифт внезапно выпустила новый альбом

Восьмой альбом Свифт получил название «folklore». На нем 16 песен, но вместо танцевальных хитов - это размеренные красивые баллады.

В 2020-м Тейлор Свифт должна была отправиться в мировое турне в поддержку своего прошлогоднего альбома «Lover», но коронавирус расстроил все планы.

Читайте такжеРок на паркете: стало известно имя еще одной участницы новых "Танцев со звездами"

Как выясняется, на карантине певица зря время не тратила и с конца апреля тайно записывала новый альбом. Об этом она рассказала накануне в инстаграме, а сегодня ее новая работа уже появилась во всем стриминговых сервисах.

Восьмой альбом Свифт получил название «folklore». На нем 16 песен, но вместо танцевальных хитов - это размеренные красивые баллады, пишет meduza.

В работе над пластинкой вместе с певицей удаленно участвовали Аарон и Брюс Десснеры из The National, лидер Bon Iver Джастин Вернон и продюсер Джек Антонофф.

На одну из новых песен «Cardigan» снят клип, в котором Тейлор Свифт играет на рояле в лесу, а затем тонет вместе с ним в море, но благополучно спасается.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram