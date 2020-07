The Weeknd и Doja Cat представили клип на ремикс трека In your eyes

В клипе персонаж Эйбела Тесфайе ездит по городу, заполненному яркими огнями и неоновыми вывесками.

Канадский певец и автор песен Эйбел Тесфайе выступающий под псевдонимом The Weeknd опубликовал на YouTube анимационный клип на ремикс трека In your eyes. В его записи приняла участие певица Doja Cat.

По информации Complex, ролик снял режиссер Джерон Бракстон. Он использовал низкополигональную компьютерную графику, благодаря чему клип получился футуристическим и даже психоделическим.

В клипе персонаж Эйбела Тесфайе ездит по городу, заполненному яркими огнями и неоновыми вывесками – детали разглядеть непросто. Затем в кадре появляется Doja Cat, и картинка становится еще более красочной и непонятной.

Оригинальная версия песни In your eyes вошла в четвертый студийный альбом музыканта под названием After hours, который вышел в конце марта. В трек-листе 14 композиций о любовных разочарованиях исполнителя.

